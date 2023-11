బంగారు తెలంగాణ కోసం ఓటెయ్యండి.. ఓటర్లకు రాహుల్ గాంధీ విజ్ఞప్తి

నేడు దొరలపై ప్రజలు గెలవబోతున్నారు.



నా తెలంగాణ సోదర సోదరీమణులారా!

రండి.. అధిక సంఖ్యలో ఓటింగ్ లో పాల్గొనండి.



బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఓటేయ్యండి! కాంగ్రెస్ ను గెలిపించండి!



Today, Prajala will defeat Dorala!



Brothers and sisters of Telangana, step out and vote in large… pic.twitter.com/yvrvNMBziX