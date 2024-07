రాహుల్‌.. మా వాళ్లకు ఏ రేటు ఫిక్స్‌ చేశారు?

According to Karnataka CM, BJP is offering ₹ 50 Crore per MLA!!

Wonder what the Congress is offering in Telangana



Kya Rate Decide Kiya Aap Ne @RahulGandhi Ji?



After all, Telangana Mein “RR-Tax” Ki Collections #RRR Aur #KALKI2898AD‌‌ Se Bhi Zyada Hain Na ? pic.twitter.com/ujkHBZuqi8