రేవంత్ రెడ్డికి హరీష్ రావు మరో లేఖ..

Former Minister and MLA Harish Rao wrote an open letter to Chief Minister Revanth Reddy concerning the pending milk bills of 2 lakh dairy farmers.



శ్రీయుత ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారికి,

ముఖ్యమంత్రి,తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.



విషయం : పెండింగ్ లో ఉన్న రూ.80 కోట్ల పాల బిల్లులు…