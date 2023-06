తుల్జా భవానిని ఏం కోరుకున్నానంటే..? -కేసీఆర్

BRS President, CM Sri KCR visited and offered prayers at the Shri Tuljabhavani Temple in Tuljapur, Maharashtra.



మహారాష్ట్రలోని తుల్జాపూర్‌లో కొలువైన తుల్జా భవాని అమ్మవారి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కే చంద్రశేఖర్ రావు. pic.twitter.com/Zxmf4cJqXN