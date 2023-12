వారిద్దర్నీ ఓడించాం కదా..! ఫలితాలపై బీజేపీ రియాక్షన్

మోదీ నాయకత్వం మీద నమ్మకం ఉంచి బీజేపీ అభ్యర్థి శ్రీ వెంకట రమణారెడ్డి (@kvr4kamareddy) గారిని గెలిపించిన కామారెడ్డి ప్రజలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు.



On behalf of @BJP4Telangana I express heartfelt gratitude to the people of Kamareddy for showing trust in PM Shri @NarendraModi ji's…