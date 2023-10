అమిత్ షా సభలో కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే..?

Addressing the enthusiastic people of Adilabad at 'Jana Garjana Sabha' in Telangana. తెలంగాణలో నిర్వహిస్తున్న 'జన గర్జన' సభలో ఎంతో ఉత్సాహంతో పాల్గొంటున్న ఆదిలాబాద్ ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న. https://t.co/X9h2rWudGG