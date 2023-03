కాంగ్రెస్ నాలుగో హామీ.. నిరుద్యోగులకు 3వేల భృతి

BJP's 40% Commission Sarkar wiped away jobs & opportunities.



Congress’ #YuvaNidhi will empower Karnataka’s unemployed Youth



✅ ₹3000/month for Graduates

✅ ₹1500/month for Diploma holders

✅ 2.5 lakh Govt jobs in 1 year

✅ 10 lakh Pvt sector jobs



