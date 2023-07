BY

Samsung in Made in India | గ్లోబ‌ల్ టెక్ దిగ్గ‌జం ఆపిల్ ఐ-ఫోన్ల (iPhones) త‌ర్వాత `మేడిన్ ఇండియా (Made in India)` స్కీమ్‌లో చేరేందుకు ముందుకొచ్చింది ద‌క్షిణ కొరియా ఎల‌క్ట్రానిక్స్ దిగ్గ‌జం శాంసంగ్ (Samsung). భార‌త్ అవ‌స‌రాల‌కు అనుగుణంగా తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోల్డ‌బుల్ ఫోన్లు గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫోల్డ్ 5 (Galaxy Z Fold 5), గెలాక్సీ ఫ్లిప్ 5 (Galaxy Z Flip 5) దేశీయంగా త‌యారు చేయ‌నుంది శాంసంగ్‌. వ‌చ్చేనెల 18న భార‌త్ మార్కెట్లో శాంసంగ్ త‌న గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫోల్డ్‌5, గెలాక్సీ ఫ్లిప్ 5 ఫోన్ల‌ను ఆవిష్క‌రించ‌నున్న‌ది. గురువారం (జూలై 27) నుంచి ఫోన్ల ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి.



గ‌తంతో పోలిస్తే భార‌త్‌లో ఫోల్డ‌బుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ల‌కు గిరాకీ క్ర‌మంగా పెరుగుతున్న‌ది. 2022తో పోలిస్తే ఫోల్డ‌బుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ల సేల్స్ 65 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందింది. మొత్తం స్మార్ట్ ఫోన్ల మార్కెట్‌లో గ‌ణ‌నీయ భాగం గ‌ల శాంసంగ్.. ఫోల్డ‌బుల్ స్మార్ట్ ఫోన్లతో త‌న వాటా పెంచుకుంటుంద‌ని సైబ‌ర్ మీడియా రీసెర్చ్ (సీఎంఆర్‌) ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూప్ హెడ్ ప్ర‌భురామ్ పేర్కొన్నారు.

గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫ్లిప్‌5.. గెలాక్సీ ఫోల్డ్ 5 ఫోన్ల ధ‌ర‌లు ఇలా..

గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫ్లిప్ 5 ఫోన్ రెండు వేరియంట్ల‌లో ల‌భిస్తుంది. బేస్ వేరియంట్ 8 జీబీ ర్యామ్‌ విత్ 256 జీబీ ఇంట‌ర్న‌ల్ స్టోరేజీ వేరియంట్ రూ.99,999, 8జీబీ ర్యామ్ విత్ 512 జీబీ ఇంట‌ర్న‌ల్ స్టోరేజీ వేరియంట్ ధ‌ర రూ.1,09,999 ప‌లుకుతుంది. ఈ ఫోన్ మింట్‌, క్రీమ్‌, గ్రాఫైట్‌, లావెండ‌ర్ క‌ల‌ర్స్‌లో ల‌భిస్తుంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫోల్డ్ ఫోన్ మూడు వేరియంట్ల‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. 12 జీబీ ర్యామ్ విత్ 256 జీబీ ఇంట‌ర్న‌ల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.1,54,999, 12 జీబీ ర్యామ్ విత్ 512 జీబీ ఇంట‌ర్న‌ల్ స్టోరేజీ వేరియంట్ రూ.1,54,999, 12 జీబీ ర్యామ్ విత్ ఒక టిగా బైట్ జీబీ ఇంట‌ర్న‌ల్ స్టోరేజీ రూ.1,84,999 ప‌లుకుతుంది. ఈ ఫోన్ ఐసీ బ్లూ, క్రీమ్‌, ఫాంట‌మ్ బ్లూ క‌ల‌ర్స్ ఆప్ష‌న్ల‌లో ల‌భిస్తుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫ్లిప్ 5, గెలాక్సీ జ‌డ్ ఫోల్డ్ 6 ఫోన్ల ప్రీ-బుకింగ్స్ మీద రూ.23 వేల వ‌ర‌కు బెనిఫిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.