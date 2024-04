Tapsee Wedding | తాప్సి పెళ్లి వీడియో లీక్

హీరోయిన్ తాప్సి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. గత నెల 23న ఆమె తన లాంగ్ టైమ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ మథియాస్ బో ను వివాహం చేసుకుంది. అయితే ఆ విషయాన్ని ఆమె అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. దీనికి కారణం కూడా ఉంది. ఆమె ప్రస్తుతం ఏ సోషల్ మీడియా వేదికలో లేదు. అందుకే ఆమె పెళ్లి విషయం బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియలేదు.



ఇదిలా ఉండగా.. తాప్సి పెళ్లి వీడియో సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయింది. ఆన్ లైన్ వేదిక రెడ్డిట్ లో తాప్సి-మథఇయాస్ పెళ్లి వీడియో వైరల్ అయింది. ఎవరో కావాలనే ఈ వీడియోను లీక్ చేసినట్టు అనిపిస్తోంది.

వీడియోలో ఎరుపు రంగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో, కళ్లద్దాలు పెట్టుకొని ఉంది తాప్సి. ఆమెను ఊరేగింపుగా మథియాస్ వద్దకు తీసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో తాప్సి డాన్స్ కూడా చేసింది. మథియాస్ దగ్గరకు వచ్చిన వెంటనే అతడ్ని కౌగలించుకొంది. ఇద్దరూ దండలు మార్చుకున్నారు. ఆ వెంటనే పెళ్లికొచ్చిన అతిథులంతా నూతన వధూవరులపై పూలవర్షం కురిపించారు.

ఈ వీడియోతో తాప్సి పెళ్లి చేసుకుందనే విషయం బయటకొచ్చింది. అటు తాప్సి మాత్రం ఇప్పటికీ తన పెళ్లి విషయాన్ని ప్రస్తావించడం లేదు. పెళ్లయిన వారం రోజులకే ఆమె తన కొత్త సినిమా పనుల్లో బిజీ అయింది. తాజాగా ఫొటోషూట్ లో కూడా పాల్గొంది.

A video is going viral on social media. It is being claimed that this is the video of the wedding of Taapsee and Mathias in Udaipur, Taapsee, dressed as a bride in Punjabi style, is coming near Mathias and it is difficult to recognize Mathias because he too has a Sikh look. The… pic.twitter.com/0M1DECF4ei