Rajasekhar | సెకెండ్ ఇన్నింగ్స్ షురూ

హీరో నితిన్ లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఎక్స్ ట్రా’. రైటర్, డైరెక్టర్ వక్కంతం వంశీ ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా సినిమాను రూపొందిస్తున్నాడు. మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల ఇందులో హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుగుతోంది.



తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ ఓ స్పెష‌ల్ అనౌన్స్‌మెంట్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో ఓ కీల‌క పాత్ర‌లో యాంగ్రీ మ్యాన్ రాజ‌శేఖ‌ర్ న‌టిస్తున్నారు. ఎన్నో విల‌క్ష‌ణ‌మైన పాత్ర‌ల‌తో మెప్పించి, తెలుగు ప్రేక్షకుల హృద‌యాల్లో న‌టుడిగా త‌న‌దైన స్థానాన్ని ద‌క్కించుకున్న రాజ‌శేఖ‌ర్ ఎక్స్ ట్రా - ఆర్డిన‌రీ మ్యాన్‌లో న‌టించ‌టం ఆడియెన్స్‌కు స్పెష‌ల్ స‌ర్‌ప్రైజ్.

అందులో భాగంగా ఆయ‌న తాజాగా సెట్స్‌లోకి అడుగు పెట్టారు. ఎంటైర్ టీమ్ ఆయ‌నకు ఘ‌నంగా స్వాగ‌తం ప‌లికింది. రాజ‌శేఖ‌ర్ స్టైలిష్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తున్నారు. ఈ స‌డెన్ స‌ర్‌ప్రైజింగ్ అనౌన్స్ మెంట్ తో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. డిసెంబ‌ర్ 8న ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు నితిన్ త‌న కెరీర్‌లో చేయ‌ని పాత్ర‌ను ఎక్స్ ట్రా సినిమాలో చేస్తుండ‌టం విశేషం. ఇదొక క్యారెక్ట‌ర్ బేస్డ్ స్టోరీ, క‌చ్చితంగా వినోదాన్ని అందిస్తుందని చెబుతున్నాడు డైరెక్ట‌ర్ వ‌క్కంతం వంశీ. ఇక రాజశేఖర్ పాత్రతో ప్రేక్షకులు థ్రిల్ ఫీలవుతారని అంటున్నాడు. హరీశ్ జైరాజ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్ పెద్ద హిట్టయింది.

Welcoming the Most Celebrated ANGRY MAN Dr.Rajashekar sir on the sets of our #Extraordinaryman I'm sure you're going to stun everyone again Angry Man

#Ext#ExtraordinarymanOnDEC8th pic.twitter.com/sHdV1HT55O