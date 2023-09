Allu Arjun | క్రిష్ తో చేతులు కలిపిన బన్నీ

అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం పుష్ప 2 షూట్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత త్రివిక్రమ్, సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాలు లైన్‌లో ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఆయన లైన్‌లో మరో దర్శకుడు చేరాడు.



అల్లు అర్జున్, ప్రముఖ దర్శకుడు క్రిష్ జాగర్లమూడి కలిసి చేస్తున్న ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి సర్ ప్రైజ్ పోస్టర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. "కభీ అప్నే కభీ సప్నే" అనే టైటిల్‌తో లీక్ అయిన ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అదిరింది. టైటిల్స్ లో "ఎ క్రిష్ జాగర్లమూడి ఫిల్మ్" అనే వాక్యంతో క్యూరియాసిటీ పెరిగింది.

మేకర్స్ ఈరోజు ఒక వీడియో కూడా అందించారు, దీనిలో చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. హిందీలో మాత్రమే విడుదలైన టీజర్‌లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్ లో కనిపిస్తున్నాడు.

ఇందులో గిరీష్ కులకర్ణి, భరత్ భాటియా, కేతాగి మాతేగాంకర్, తుషార్ పాండే వంటి ప్రతిభావంతులైన బాలీవుడ్ నటీనటులు ఉన్నారు. అల్లు అర్జున్ చివర్లో "పాపా కెహతే", "సామాన్ నహీ ఈ హమారా సమ్మాన్ హై" అనే రెండు డైలాగులు మాత్రమే చెప్పాడు. అయితే అది బన్నీ వాయిస్ కాదు, ఎవరో డబ్బింగ్ చెప్పారు.

బన్నీ-క్రిష్ కలిసి గతంలో వేదం సినిమా చేశారు. అందులో బన్నీ పోషించిన కేబుల్ రాజు పాత్ర ఎవర్ గ్రీన్. ఈసారి వీళ్లిద్దరూ కలిసి ఏం చేస్తున్నారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.

Exclusive footage from @alluarjun and @DirKrish upcoming collaboration.



Exciting details to be revealed soon! #KabhiApneKabhiSapne pic.twitter.com/N5gTW7f74W