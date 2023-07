ఇప్పుడు కూడా అడ్డదిడ్డమైన సమర్థింపేనా ?

In total missing women and girls in Andhra Pradesh for 3 years (2019 - 21) is 30196



This was given as a response to a question in Rajya Sabha today by Ministry of Home Affairs



* జగన్ పాలనలో భారీగా బాలికలు, మహిళల అదృశ్యం... పార్లమెంటు సాక్షిగా వెల్లడైన నిజాలు



* 2019-21 వరకు… pic.twitter.com/NxtUhY6eRz