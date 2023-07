వృక్ష విలాపం.. మళ్లీ మొదలు పెట్టిన పవన్

వైసీపీ పాలనలో వృక్షాలు కూడా విలపిస్తున్నాయి..



An unprecedented procedure to cut trees while AP CM travels.

These photos are from Amalapuram.



When you don’t read ‘Pushpa Vilapam’ by Sri Jandyala Papayya Sastry’, When you don’t understand Jagadeesh chandrabose experiments ,how… pic.twitter.com/z7Qjv6f6ov