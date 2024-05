ఆ పని చేస్తే.. జూ.ఎన్టీఆర్‌ చేతికి టీడీపీ పగ్గాలు

In a desperate move, #KodaliNani is now resorting to using #JrNTR 's name and photo for his election campaign, addressing so-called 'fans' in special programs.



గుడ్లవల్లేరు మండలం వేమవరం గ్రామంలో #JrNTR ఫ్యాన్స్ ఆత్మీయ సమావేశం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కొడాలి నాని.



ఎన్టీఆర్....… pic.twitter.com/zHMvahjxfU