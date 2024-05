బాబులో ఓటమి టెన్షన్.. స్పీచుల్లో ఫ్రస్ట్రేషన్

ప్రజా తీర్పుకి ఇంకా 6 రోజులు ఉంది, కానీ ఓటమి భయం ఈరోజు మీలో చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది @ncbn BOB గారు.



Take Care of Your Health Babu! #EndOfTDP#YSJaganAgain pic.twitter.com/zXmioH9h8t