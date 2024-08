పుష్పపై పవన్‌ కామెంట్స్.. సోషల్ మీడియాలో రచ్చ

పవన్ కల్యాన్ సంచలన కామెంట్స్

బెంగళూరు పర్యటన లో సినిమా హీరోల గురించి కామెంట్స్,

40 సంవత్సరల క్రితం హీరో అడవులను కాపాడే వాడు

కానీ ఇప్పుడు హీరో అడవుల్లో చెట్లను నరికి స్మగిలింగ్ చేస్తున్నాడు

ఇది ప్రస్తుతం మన సినిమా పరిస్థితి : పవన్ కల్యాన్

